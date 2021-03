Preparan concierto a personal médico

"Un suceso inédito que paralizó al mundo entero y ha marcado fuertemente la vida de nuestro país y cada familia mexicana. Es mucho lo que ha sucedido: historias, cambios, pérdidas, jamás pensamos que un año después el virus seguiría entre nosotros, que la normalidad no habría vuelto y que seguiríamos sufriendo", dijo la legisladora. Aparte, el coordinador en funciones del grupo parlamentario del PAN, Erandi Bermúdez, pidió hacer un minuto de silencio para conmemorar a las víctimas de la pandemia y para hacer un llamado de atención a la necesidad de redoblar esfuerzos, así como una estrategia para el combate del coronavirus.

"A un año de la pandemia en México, desgraciadamente esta semana estaremos llegando a las 200 mil muertes por Covid-19 de acuerdo con los datos oficiales del gobierno. Son 200 mil personas con nombre, apellido, familia, historias y sueños. Somos el país que tiene más muertos a nivel mundial en proporción a lo que estamos atendiendo. No son sólo números o estadísticas, son seres humanos que han perdido la vida", dijo.

También del PAN, Kenia López Rabadán criticó que en la peor pandemia de la historia, el gobierno federal ha respondido con "negligencia" que no ha enviado señales claras del combate a la pandemia como el uso del cubrebocas o la cancelación de las giras presidenciales. "Es un hecho que esas cifras son opacas y están manipuladas, ya que el exceso de mortalidad en nuestro país supone el doble de muertes. No hubo pruebas ni medicinas para quienes estaban enfermos; tampoco hay vacunas suficientes", dijo. "Primero los pobres, son pobres quienes han fallecido y llorado su luto, quienes no pudieron pagar un hospital privado o acceso a un servicio público digno".

Ciudad de México

El Universal