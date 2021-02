Preparan celebración GOT

En el marco del décimo aniversario del estreno de la serie "Game of Thrones" ("Juego de tronos"), ya se preparan los festejos.

"Parece mentira que haya pasado ya una década desde que el mundo de la televisión y el entretenimiento cambió. Este programa nadie pensó que se iba a convertir en el fenómeno global", señaló Gustavo Grossman, líder de General Entertainment Networks para WarnerMedia Latin America.

Grossman destacó que además de que contarán con programación especial, la celebración se enmarca en la confirmación de "House of the dragon", serie situada 300 años antes de los eventos de GOT que se estrenará en 2022 y se centrará en la familia Targaryen.

"Tenemos planificadas muchas cosas y no sólo es un evento de HBO como canal, es un evento global de WarnerMedia, Warner Brothers consumer products, seguramente que tendremos eventos puntuales en los principales mercados y México es uno de ellos", adelantó.