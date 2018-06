Preparan boda gay en realeza británica

Lord Ivar Mountbatten, primo de la Reina Isabel II, se casará con James Coyle, en una capilla privada en el estado de Devon, este verano. Se trata del primer enlace gay en la realeza británica.

Ivar, de 55 años, quien reveló su orientación sexual en el 2016 tras varios años de haberse divorciado de su esposa Penny, con quien tiene tres hijas, dijo a Daily Mail que se casaba porque así lo deseaba su pareja.

"James nunca ha tenido la vida estable que yo tuve. Convirtiéndome en su esposo, espero poder darle eso", explicó el noble.

Mountbatten detalló que son una pareja muy moderna, pues incluso no hubo una proposición formal de matrimonio.

"No hubo una proposición, sólo aceptamos este gran amor", señaló.

Otro innovador detalle del enlace es que su ex esposa lo entregará en el altar, una idea que tuvieron sus tres hijas: Ella, de 22 años; Alix, de 20 años y Luli, de 15 años.

"Esto me hace sentir emocionada. Estoy realmente conmovida", señaló Penny.

La ex pareja de Mountbatten dijo, respecto a su relación con James, que han avanzado desde los primeros 10 segundos en los que se conocieron.

A la boda estarán invitados alrededor de 120 amigos de la pareja y será una ceremonia en la que sólo prometieron buena comida y buena música.

"La ceremonia por sí misma será muy pequeña. Es realmente sólo para las chicas (las hijas de Ivar) y familia cercana y amigos", detalló Coyle.

"Fuimos a una boda hace un par de semanas y dijimos: 'no vamos a hacer eso. No vamos a cortar pastel, no vamos a tener nuestro primer baile", agregó.

Mountbatten dijo que en el pasado no reveló su sexualidad porque en los tiempos en los que creció le pareció imposible decírselo a sus padres.

Ahora, se encuentra alegre de poder tener una boda.

"Nunca pensé que esto pasaría. Es brillante, pero nunca pensé que me casaría con un hombre", apuntó.