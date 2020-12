Preparan bienvenida al nuevo alguacil Eric Garza

Brownsville, Tx.

El Condado Cameron dará la bienvenida a un nuevo alguacil a partir del 1 de enero de 2021. Eric Garza, exsecretario de distrito del Condado Cameron, asumirá los deberes y responsabilidades como alguacil del condado.

El alguacil Omar Lucio declaró sobre lo anterior:

"He tenido el privilegio de servir y proteger a los ciudadanos del condado de Cameron como alguacil durante 20 años y he cumplido con orgullo cinco mandatos. A lo largo de mi mandato, he tenido el honor de estar rodeado de profesionales dedicados y con experiencia en el cumplimiento de la ley que han llevado a operaciones exitosas de la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron.

Mi administración ha demostrado ser invaluable para la seguridad de nuestros ciudadanos, nuestros empleados, nuestros presos y el éxito de nuestra Oficina. Aunque mi servicio como alguacil ha llegado a su fin, el mejor consejo que puedo dar al alguacil electo Eric Garza es confiar y contar con las personas dedicadas que se han desempeñado de manera tan eficaz y honorable.

La Oficina del Sheriff juega un papel vital y fundamental en la Seguridad Pública, las operaciones de la Cárcel del Condado y los deberes y responsabilidades del puesto son numerosos y complejos.

Dado que los deberes y responsabilidades de la Oficina son de suma importancia, nombraré al Capitán de Operaciones Javier Reyna para que se reúna con Eric Garza para discutir temas de importancia actuales y pendientes.

Una transición sin problemas de la oficina es mi principal prioridad para asegurar que la protección de los ciudadanos del condado de Cameron, nuestros empleados y detenidos, no se vea comprometida de ninguna manera.

Por último, quiero agradecer a los residentes del condado de Cameron por su confianza y voto a lo largo de mis 20 años de servicio como alguacil ".