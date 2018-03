Preparan "auditoría" en Arquidiócesis de México

El 9 de abril una empresa comenzará el levantamiento de "información administrativa", similar a una auditoría, en las instancias diocesanas y vicariales de la Arquidiócesis de México, informó el cardenal Carlos Aguiar Retes.



Previo a celebrar la misa Crismal del jueves santo, Aguiar Retes dio algunos anuncios a la feligresía sobre su proyecto pastoral y los cambios que impulsará en la Arquidiócesis de México.



"No es una auditoria, vamos a hacer un levantamiento de información semejante a una auditoría pero no sólo en lo económico sino en todo lo administrativo en las instancias diocesanas y vicariales. Es imposible pensar que lo haríamos en las 560 parroquias eso no sería factible", dijo.



Ante los fieles y sacerdotes, el arzobispo primado de México informó que la empresa Earnst & Young será la encargada de realizar el levantamiento de información a partir del 9 de abril, con el fin de revisar cómo está la administración y articular de mejor manera el ejercicio pastoral.

Asimismo, anunció que se realizarán una serie de reformas en la formación de los sacerdotes para evitar los casos de pederastia y para que se le dé mayor importancia a los laicos en la formación pastoral.



"Haremos una serie de reformas en cuanto a la formación sacerdotal tanto de cómo responder llamado y el origen de las vocaciones, el cual no es el mismo que se tenía hace mucho tiempo. (...) Hay que adecuar la formación sacerdotal para que no pasen situaciones como la pederastia", indicó.

Resaltó que se debe adecuar la formación sacerdotal, para que estos sean "pastores con olor a oveja" como lo ha señalado el papa Francisco, para que los clérigos sirvan a los fieles.



"Nosotros estamos para servirlos a ellos, esta mentalidad del pastor con olor a oveja que nos ha pedido el papa Francisco, tenemos que adecuarla desde la formación sacerdotal", enfatizó.



Durante la misa crismal, el cardenal señaló que la Semana Santa son tiempos de reconciliación y comunión, en ese sentido resaltó la importancia de la comunión eclesial entre los diferentes miembros de la Iglesia Católica.



"Nos necesitamos unos a otros y debemos tener claridad que esta comunión nos impulsa y nos anima a tener un mismo plan diocesano, a tener un mismo proceso pastoral, a tener en cuenta las indicaciones concretas de cómo hacer nuestro ministerio", dijo.



Indicó que el pastor es un hombre de discernimiento, capaz de ver los problemas sociales, de discernir en común. Planteó realizar Asambleas Parroquiales cada año para intercambiar puntos de vista sobre las necesidades de los fieles.