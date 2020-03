Preparan a alumnos en ciberseguridad

Mission, Tx. - La expansión de las nuevas tecnologías en cada área de la vida cotidiana aumenta la importancia de los profesionales y las herramientas de ciberseguridad. Viendo la necesidad de aumentar la presencia de la educación en nuevas tecnologías en las escuelas, el Distrito Escolar de Mission prepara a sus estudiantes para un futuro en ciberseguridad.

Armando Villarreal-Tamayo, estudiante de la secundaria de Mission High, fascinado por los piratas informáticos en diferentes películas y televisión, se ha sumergido en el tema de las responsabilidades de un profesional de la informática.

Villarreal es parte de la nueva generación en el en el Programa de Ciberseguridad de Doble Crédito que comenzó en 2019 en South Texas College.

Los jovenes están aprendiendo nuevas técnicas que van desde la conexión en red de computadoras hasta la lucha contra las amenazas cibernéticas. Todos los conocimientos y habilidades que está obteniendo son parte de uno de los programas más nuevos que se ofrecen en Mission CISD que buscan tener una carrera en Ciberseguridad.

"Es un tema que ha interesado desde que estaba en la escuela primaria, especialmente en el aspecto de la ciberseguridad, así que ingresé a la informática en la escuela secundaria y aprendí sobre la codificación, pero para ser sincero, no me gustó. Me enteré de este programa y aproveché la oportunidad porque estoy realmente interesado en una carrera en ciberseguridad, que creo que es un tema fascinante".

Estudios precisa que el uso generalizado de uso de dispositivos, sea en las empresas, las ciudades o en el hogar, va a requerir de soluciones que frenen los cada vez más complejos ciberataques.

Los profesionales de la ciberseguridad deberán de afrontar un constante proceso de aprendizaje para dar respuesta a las necesidades de las empresas y las industrias.