Preparados para atender abasto

Ante la situación que se vive por la pandemia de coronavirus o Covid-19, la Central de Abastos asegura que están preparados a corto y mediano plazo para atender la demanda de perecederos y mantener los precios.

Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abastos, comentó que se reunió con las autoridades de diferentes dependencias, para analizar el tema y por lo pronto, se trabaja normalmente, sin ningún problema en cuestión de abastecimiento de productos.

Explicó que a nivel nacional se está monitoreando ante el Covid-19 y las 65 centrales de abastos están coordinados y si hay desbasto en algunos productos se trabajará en forma coordinada.

"Por ese lado no hay ningún problema, no hay especulación, es difícil especular con productos perecederos, se está dando más en no perecederos, la recomendación a los clientes, es que no se generan compras de pánico ya que todos los sistemas productivos del país están trabajando normalmente", dijo.

El vocero de la Central de Abastos local, comentó que no hay desabasto, ni se ha generado especulación de precios. En el caso el huevo el precio se mantiene en 55 y 70 pesos o más la tapa, que es un precio alto, pero que ya se había generado desde hace un mes y medio por la alta demanda, pero no hay problemas de abasto.

"Pedimos que no caigan en compra de pánico porque pudiéramos estar en un problema de abasto con algunos productos, los canales de distribución están funcionando correctamente, las empacadoras, todo lo hemos estado monitoreando, estamos viendo que no nos vaya a faltar nada, no podemos saber que va a pasar en una semana o dos semanas, pero nos estamos preparando ante cualquier contingencia a corto y mediano plazo", recalcó.

Aunque escasea el papel higiénico, en perecederos sigue el abasto y los precios deben mantenerse, en caso contrario se pide denunciar para que no haya abusos por parte de los comercios y que no haya condicionamiento o en su caso ocultamiento de mercancía.