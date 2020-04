Prepara Trump orden para suspender inmigración a EU

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes por la noche en Twitter que firmará una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos.

"A la luz del ataque del enemigo invisible, así como la necesidad de proteger los trabajos de nuestros GRANDES ciudadanos estadounidenses, ¡firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a los Estados Unidos!", señaló el mandatario norteamericano en su perfil oficial.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!