Prepara Trump "fuertes medidas" sobre inmigración

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles que su gobierno tomará "fuertes medidas" sobre inmigración, sin dar más detalles al respecto.

En su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense escribió esta mañana que las leyes migratorias de México y Canadá son muy fuertes, mientras que las de su país son débiles, por lo que dijo, su gobierno tomará "fuertes medidas" hoy.

Ayer, Trump anunció su intención de enviar al ejército a la frontera con México para que realice tareas de seguridad fronteriza hasta que se construya el prometido muro que, según el presidente de Estados Unidos, será el elemento clave para frenar la llegada de inmigrantes y drogas a su país.

Luego de tres días de ataques y presión contra México y las políticas migratorias de Estados Unidos, Trump dio un paso más allá al asegurar que "hasta que no tengamos el muro y la seguridad adecuada, vamos a vigilar nuestra frontera con el ejército. Es un gran paso", resumió, asegurando que es algo que "no se ha hecho antes".

Our Border Laws are very weak while those of Mexico & Canada are very strong. Congress must change these Obama era, and other, laws NOW! The Democrats stand in our way - they want people to pour into our country unchecked....CRIME! We will be taking strong action today.