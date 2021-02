¡Prepara su fiesta!

El próximo 7 de abril, Dr Wagner Jr. cumple 35 años como luchador y prepara un gran festejo, digno de una de las máximas figuras de la lucha libre.

En cuanto la pandemia lo permita, El Galeno del Mal realizará una gira por toda la República, en la que estará acompañado de grandes compañeros y los rivales más tradicionales.

"Es mi fiesta de 35 aniversario, 35 años de luchador profesional activo, me siento muy bien física y mentalmente.

"Desafortunadamente ahorita la pandemia está interfiriendo, pero veremos cómo podemos realizarlo.

Rey Wagner está listo para continuar con esas rivalidades que marcaron época.

"Afortunadamente todavía existen los grandes dinosaurios, como Canek, Rayo de Jalisco, Atlantis, L. A. Park, que también es un clásico".

Para el oriundo de Torreón, traer a la mente sus inicios en el Toreo de Cuatro Caminos es motivo de añoranza y emociones.

"Recuerdo el obtener un campeonato mundial Jr. ante el Villano I, muy difícil, muy duro el señor; después, el cobijarme con Canek para aprender todo de sus batallas, y enfrentarme a un Babe Face, Luis Mariscal, los Fantásticos, Rambo, Kahoz, hermosos recuerdos".

¿Es digno de una figura como Blue Demon Jr. utilizar un ladrillo en sus batallas?

"Claro que no, pero él se denomina como un demonio y puede usar todas las artimañas, todas las rudezas. Cuando nos enfrentamos en Triplemanía fue muy criticada esa lucha porque sacó un ladrillo y me lo estrelló en la cabeza, pero afortunadamente estoy bien y habrá posibilidad de una revancha".

Sobre su rivalidad con L. A. Park, Wagner se sincera y reconoce que él dejó escapara la lucha de apuestas.

"Un promotor una vez sí puso una cartera y acepté, pero meditando consideré que no era tiempo, regresé la cartera y acepté que en ese momento todavía no podía enfrentarme con él. Ya no hubo otro promotor que diera ese cartel, esa lucha del siglo".

Rey Wagner recuerda lo que le enseñó la huesuda original fuera del ring.

"Estaba encajonado en el CMLL, L. A. Park me decía cuando estaba en el vestidor, ´usted ¿qué hace aquí? Vaya a conocer el mundo´.

"El me dio la oportunidad de conocer la independencia porque el siempre fue independiente".

El 14 veces campeón del mundo desea regresar a la Arena México, lo cual podría concretarse en algunas semanas.

"He tenido contactos, con gente que rodea a Chavo Lutteroth (promotor del CMLL) y hay posibilidades.

"Regresaría por una rivalidad clásica, Atlantis, o por Último Guerrero para jugarnos la cabellera".

A 35 años de carrera ¿cuál sería la lucha de ensueño para Dr. Wagner?

"Un cuadrangular con Canek, L. A. Park y Atlantis".