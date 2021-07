Prepara serie animada

PARTE DEL CONTRATO

El programa proviene del contrato de varios años de Duke y Duchess con Netflix, en virtud del cual crearán series con guión, docuseries, documentales, largometrajes y programación infantil.

"Como muchas niñas de su edad, nuestra heroína Pearl está en un viaje de autodescubrimiento mientras intenta superar los desafíos diarios de la vida", dijo Markle, quien cofundó Archewell con Harry en abril de 2020, a través de un comunicado compartido con medios internacionales.

"Estoy encantada de que Archewell Productions, en asociación con la poderosa plataforma de Netflix, y estos increíbles productores, juntos les traerán esta nueva serie animada, que celebra a mujeres extraordinarias a lo largo de la historia".

SEGUNDO PROYECTO

Pearl es el segundo proyecto de Archewell como parte del acuerdo general de la compañía con Netflix. Según el pacto, que los llevó al streaming en septiembre pasado, Archewell también está preparando Heart of Invictus, una serie documental producida con la Fundación Invictus Games para seguir a los competidores de los reprogramados Invictus Games The Hague en 2022.

Pearl llega mientras Netflix continúa aumentando su programación para niños. La plataforma de streaming ya tiene varias series en proceso del ex creador de éxitos de Disney Chris Nee, incluidos dos proyectos que cuentan a los Obama como EP, We the People y Ada Twist, Scientist.