Prepara ‘remake’ de ‘La dama y el vagabundo’

Madrid, España

Los estuidos Disney continúan preparando los remakes de sus clásicos de animación con personajes de carne y hueso. Y uno de los muchos que la compañía ha anunciado es La dama y el vagabundo (Lady and the tramp), una película que estará dirigida por Charlie Bean, director de la cinta de animación The Lego Ninjago, y que irá directa a la plataforma de streaming que la compañía lanzará en pocos meses.

Según informa Deadline, Disney ha contratado a Bean para capitanear la película que aún se encuentra en sus primeras fases de desarrollo. Además, la nueva versión en acción real de La dama y el vagabundo también cuenta con Andrew Bujalski (Results), quien se encargará de elaborar el libreto.

UN CLÁSICO

El clásico de Disney se estrenó por primera vez en 1955. El filme de animación, dirigido por Clyde Geronimi, Wilfred Jackson y Hamilton Luske, narra las aventuras romántica de la Dama, a quien puso voz Peggy Lee, junto al vagabundo, a quien puso voz Larry Roberts.

Este remake, que será uno de los filmes de Disney que serán contenido exclusivo de su plataforma propia de streaming, será la segunda película del director Charlie Bean, que con su ópera prima The LEGO Ninjago Movie recaudó unos 123 millones de dólares en todo el mundo.

La dama y el vagabundo se une así a la amplía lista de remakes con personajes reales de Disney, una estrategia que le ha reportado mucho éxito en taquilla. Un repertorio al que pertenecen películas como Alicia en el país de las maravillas, Cenicienta, Maléfica, El libro de la selva o La bella y la bestia de Emma Watson en 2017, que recaudó 1.242 millones de dólares en taquilla.