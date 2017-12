Prepara nueva producción

Ciudad de México

Sam Smith consintió a sus fans al anunciar que está por regresar a la música con una nueva producción.

“Algo está por salir muy muy muy muy pronto. Estoy asustado y emocionado al mismo tiempo. He vaciado mi alma y mi corazón en esta grabación”, escribió el cantante británico en un comunicado que publicó en Instagram.

“Antes que todo quiero decir gracias. Gracias por ser pacientes y por dejarme tener el año pasado para realmente escapar de mi mente y escribir música tan libremente. Me siento rejuvenecido y tengo muchas historias que no puedo esperar para contarles”, dice el comunicado.

“Los he extrañado desesperadamente y no hay día que pase en el que no haya visto todos sus comentarios y sueñe con cantar con ustedes de nuevo. La espera está muy cerca de terminar”, agrega.