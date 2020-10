Prepara Morena mayoriteo en la aprobación del PEF

Cd. Victoria, Tam.- La diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional, Mariana Rodríguez Mier y Terán, dio a conocer que legisladores por Morena han planteado una postura en la cual no admitirán modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación -PEF 2021-, en particular en cuanto a la desaparición de 109 fideicomisos.

"El partido en el poder, Morena y sus aliados, han comentado que no piensan hacer ninguna adecuación", dijo la diputada victorense elegida por Representación Proporcional por la Segunda Circunscripción del Estado de Tamaulipas, "en fideicomisos tenemos todos los artículos reservados, vamos a dar la pelea principalmente por las víctimas, por el campo, por los deportistas, por la investigación, por los gastos catastróficos... porque todo eso es esta semana".

Rodríguez Mier y Terán señaló que los 48 diputados federales por el PRI, tanto de Mayoría Relativa como por Representación Proporcional, presentarán sus argumentos ante el Pleno legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México para buscar conservar algunos de estos fideicomisos, así como para que se destine una mayor cantidad de recursos para Salud, Campo, y para estados y municipios.

"Salud en primer término -no viene el dinero para la vacuna-, en segundo término, la reactivación económica y en tercer término nuestro apoyo incondicional a las causas de las mujeres y del campo que se ve que tienen una reducción bastante importante", aseveró la diputada tricolor, "yo lo que he estado escuchando es que no se van a realizar cambios y que vale muchísimo la pena que estemos revisando las reducciones que sí vienen".

Calificó al Presupuesto Federal como de ´centralista´ en sintonía con las últimas declaraciones vertidas por el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sin embargo, apuntó que hasta el momento no se ha reunido con el mandatario tamaulipeco para tratar las necesidades y demandas presupuestales, "es muy importante el que no viene el dinero para las vacunas que habían dicho que venía y también el desabasto que se va a dar de medicamentos, va a continuar, y también muy importante los ajustes en el tema de campo y no de reactivación económica".