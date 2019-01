Prepara MC su camino con candidatos propios

Cd. Victoria, Tam.- Movimiento Ciudadano irá con candidatos propios a la jornada electoral del dos de junio de este año por lo que el partido naranja esperará que la Comisión Dictaminadora Nacional defina sus candidaturas en los 22 distritos locales.

La medianoche del domingo terminó el plazo para el registro de coaliciones ante el Instituto Electoral de Tamaulipas quedando fuera el partido naranja de cualquier alianza.

Esto lo manifestó el precandidato a diputado local por el Distrito XV, Blas Jorge Orlando Guillén Gutiérrez, "el día 12 y día 13 fueron el registro para las precandidaturas, los registros internos para las diputaciones locales de Movimiento Ciudadano, entonces esperamos que la Comisión Dictaminadora diga después del día 20 cuales de los inscritos procederán en el proceso interno de selección".

Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y De la Revolución Democrática son los tres partidos que el año pasado conformaron la coalición ´Por México al Frente´ la cual tendría vigencia hasta 2024, no obstante no fue posible conciliar una alianza electoral para el proceso local; cabe recordar que el primer domingo de junio de este año será renovado el Congreso local por lo cual se eligen 22 diputados por mayoría relativa y 14 por representación proporcional.

"Tenemos buenos cuadros políticos, hay diferentes liderazgos en Movimiento Ciudadano, siempre ha sido un partido ciudadano abierto hacia cualquier otro partido político y hay diferentes liderazgos en el sur del estado que se han estado sumando a Movimiento Ciudadano", el ex regidor victorense recordó que actualmente no se cuenta con una Comisión Operativa estatal no obstante Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, anterior dirigente estatal, ha asegurado mantener la dirigencia al menos de manera temporal.