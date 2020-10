Prepara los puños para el Nacional

Carlos Paredes no pierde la esperanza de pelear este año en un evento nacional. Sueña con poner en alto no solo a Reynosa sino a todo Tamaulipas, así como lo hizo su hermano en el 2019.

La Federación Mexicana de Boxeo aún no confirma el torneo, pero el pugilista del Gimnasio Manzanares prepara sus puños para lo que venga.

"Aún no nos dan fecha pero ya nos pidieron papelería de registro, tengo la esperanza que sea en este año o si no pues entrando en el 2021, en mi primer estatal no pude avanzar al regional pero luego se nos dio la posibilidad de ir al nacional, no perdemos la esperanza de que nos hablen porque es un evento que he soñado", comentó.

Paredes se ve rápido y con buena pegada. La pandemia no lo tumbó y está puliendo algunas fallas que han detectado en su esquina.

"Ya quería regresar y que mejor que hacerlo con un buen sparring, siento que me falta trabajar más la cintura y los laterales, me gustó que sigue mi pegada y que siempre voy para adelante", explicó.

Motivación le sobra y más teniendo en casa a un campeón nacional, su hermano el "Suave", quien lo inspira a ser mejor cada día.

"Estoy en esto gracias a mi hermano, él me dijo que fuéramos a boxear y desde ahí empezó mi sueño, qué mejor que sea mi hermano el campeón nacional, un orgullo para todo Reynosa, eso me motiva a seguir adelante y tengo todo su apoyo", expresó.

Finalmente aprovechó para mandar saludos a todos los que conforman su equipo y a la gente que estima.

"Quiero saludar al profesor Noguera, a mi entrenador Manzanares que desde chiquito me ha entrenado y a toda mi familia, también a mis amigos de la Colonia Rincón de las Flores", finalizó.