¡Prepara los puños!

Luis "Kiko" Cuevas afina los puños para su próxima pelea que será el 30 de octubre en Puerto Vallarta. El boxeador de la Academia Heriberto Deándar está motivado tras regresar a entrenar con su manager Joel Soto y ahora tiene la mira puesta en ganar su pelea.

"Teníamos planeadas dos peleas antes de lo de la pandemia y solamente se recorrieron las fechas, vamos a pelear en Puerto Vallarta, en los próximos días me confirman el rival pero será a 6 rounds en peso pluma, mi reto es ir a ganar, voy por mi primer triunfo fuera de Reynosa", comentó el pugilista que tiene un récord de 3 triunfos, 1 derrota y 1 empate.

Su último combate lo perdió por decisión dividida en Chihuahua así que busca su revancha. Sus entrenamientos son cada vez más duros pero los está disfrutando al máximo.

"Ya me hacía falta, estábamos desesperados por venir al gimnasio, se extraña entrenar con los compañeros y lo que se vive día a día en el gimnasio, estoy motivado", afirmó.

Anímicamente estará más fuerte que nunca pues el próximo 10 de octubre entrenará junto al ex campeón mundial Francisco el "Chihuas" Rodríguez.

"Me dijeron que iba a entrenar con el "Chihuas" y pues se trata de un peleador de calidad que ha sido campeón del mundo, me da mucho gusto saber que haré sparring con él y me siento emocionado y un poco nervioso porque es un gran peleador", dijo el orgullo de la Colonia La Presa.

El "Kiko" tiene 21 años de edad y su carrera apenas comienza. Se considera un boxeador aguerrido que no le teme al intercambio.

"Soy un peleador que le gusta el intercambio, soy aguerrido, me gustan los golpes", finalizó.