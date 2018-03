Prepara INE logística para registro de candidaturas

Cd. de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) alista la logística para recibir, del 11 al 18 de marzo, las solicitudes de registro de candidatos a los cargos de Presidente, diputado y senador de la República.



Pese a que todavía no acaba la revisión de sus firmas, el INE contempla permitir que, debido a que se complicaron los tiempos debido a las ampliaciones del periodo para recabar apoyos, los aspirantes independientes a la Presidencia puedan pedir su registro, aunque aún esté pendiente de saberse si cumplieron o no con los requisitos.



El desfile de aspirantes iniciará con Ricardo Anaya, de la coalición "Por México al Frente", compuesta por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que prevé solicitar el registro como candidato presidencial el domingo a las 11:00 horas.



Las coaliciones encabezadas por el PRI y Morena aún no han informado qué día de la semana se apersonarán en las instalaciones centrales del organismo electoral para registrar a José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente.



"El domingo, vendrá una coalición a solicitar su registro, es la del PAN, a las 11 de la mañana", informó el consejero José Roberto Ruiz Saldaña al salir de una reunión con consejeros en la que se abordó el tema de la logística del registro de candidaturas.



"La del PRI todavía no nos informa, ni la de Morena, pero de entrada la del PAN ya está confirmada que será el domingo".



En una mesa de consejeros realizada este martes, los consejeros departieron sobre el tema de los aspirantes sin partido al Ejecutivo federal, ya que los tiempos están apretados por las ampliaciones de plazo que hubo por los sismos de septiembre y las fallas en la app para recopilar apoyos, por lo que aún no termina de revisarse si sus firmas son legales o fraudulentas.



Ruiz Saldaña mencionó que, aunque esta semana se prevé que ya termine la revisión de sus rúbricas, el INE permitirá que, independientemente de eso, se registren, pues el 29 de marzo será cuando el Consejo General del organismo dictamine si los registros, tanto de los candidatos independientes como partidos a todos los cargos de elección federal, son válidos.



"Informarles que vengan a solicitar su registro aunque todavía estaría pendiente lo de las firmas, ahí los tiempos no cuadraron del todo, pero sería como en otras ocasiones se ha realizado, sujeto a la confirmación de las firmas", manifestó Saldaña.



"Esta semana ya quedaría la revisión, sobre todo porque tuvo que hacerse este procedimiento aleatorio que es muy importante".



En tanto, trabajadores acudieron al INE para remozar, limpiar y pintar la fachada de la sede del organismo electoral.



El consejero detalló que, para el registro de las candidaturas presidenciales, se realizarán actos protocolarios en el auditorio del INE.



"De domingo a domingo, serán todas las solicitudes de la elección federal. Se hacen una especie de actos para recibir las solicitudes de las candidaturas presidenciales, no así para todo lo demás; es decir, las senadurías y las diputaciones", apuntó.



"Teníamos que comentar cómo iba a ser (la logística) porque sí es mucha presencia de invitados, de personas, y ver que espacios del inmueble son los más apropiados".