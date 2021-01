Prepara el ISSSTE etapa de vacunación

Matamoros, Tam.- Personal del ISSSTE ya está en espera de una segunda dósis de la vacuna contra el Covid-19, luego de haber concluido la primera etapa de vacunación en la que solo muy pocos no se inmunizaron, mencionó el administrador del nosocomio, Humberto Zolezzi Carbajal.

Resaltó que las personas que no se vacunaron fueron las menos y fue porque algunos de ellos tienen alguna alergia, no alcanzaron a llegar a su cita o bien hubo algunos otros que decidieron no inmunizarse, pues aclaró que fue de carácter voluntario y a nadie se le obligó a aplicársela.