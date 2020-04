Prepara convocatoria para apoyar a artistas

Una plataforma que permitirá autoemplearse a miembros de la comunidad artística nacional, ahora golpeada ante el freno de actividades por el Covid-19, está siendo prepara por Vannesa Bauche y el colectivo Primero SomosMX, la cual sería presentada en los próximos días.

La convocatoria a lanzar con carácter de abierta sería para las distintas áreas del arte como músicos, bailarines, maquillistas, escenógrafos, actores y demás, que puedan ofrecer servicios en línea.

"Es alentar el autoempleo de la comunidad. Desgraciadamente el público ignora que sólo el 5 por ciento de esa población (artística) puede capitalizarse, el 95 por ciento nacional no podemos, no hay ningún tipo de garantía, no somos sujetos a crédito, por ejemplo.

"Para tener atención de salud, en la ANDA (Asociación Nacional de Actores) se necesita cotizar 80 mil pesos anuales, ahora que se frenó todo, muchos de la comunidad están enfrentando una situación de extrema vulnerabilidad, de extrema emergencia para atender su día a día, a sus familias y son meses que se vienen fuerte", expone Bauche.

Debido a la contigencia sanitaria cerraron teatros y centros de espectáculos, además de que la producción para cine y televisión se detuvo. Muchos elementos de la comunidad artística cobran por proyecto y no tienen seguridad de enrolarse en otro, al término del que formen parte en su momento.

"Por ejemplo, alguien pone un taller (de lo que sabe hacer) y, aparte de que le paguen, quizá haya empresas que se ponga en contacto con esa persona porque lo requiere para algo más y así se van sumando cosas y todos ganan.