Prepara COM plan de vacunación para Tokio

La vacuna contra el Covid-19 no es obligatoria para poder competir en Tokio 2020 pero los deportistas no pueden quedarse al margen de la inmunización y por ello el Comité Olímpico Mexicano (COM) ya solicitó las dosis para las delegaciones olímpica y paralímpica, incluyendo equipos multidisciplinarios.

"Estamos conscientes de que hay que aplicar esa vacuna a los médicos y enfermeras de primera línea y al personal que está participando para enfrentar al Covid.