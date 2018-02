Prepara en cine su debut como directora

Ciudad México

Actuar, dirigir y hasta crear una escultura de bronce para su ciudad natal, Cancún, son algunos de los planes de Ana Claudia Talancón.

En su mente está debutar como directora de un cortometraje que ella escribió, y, aunque aún no quiere revelar de qué trata la historia, espera empezar a filmarlo en el País a mediados de este año.

“Es un proyecto cinematográfico en el que también actuaría, y no es como que sienta que puedo hacer todo, pero yo lo escribí, entonces sólo yo lo puedo dirigir porque sólo yo sé qué es lo que quiero.

“A lo mejor sí me rodearía con un equipo que me ayude con la producción porque soy muy mala regateando, y si no todo va a salir carísimo”, reconoció.

EN SERIE EL RECLUSO

Actualmente se encuentra en las grabaciones de la serie El Recluso, filmada en un penal de Reynosa, en donde comparte créditos con Adriana Barraza, Luis Felipe Tovar e Ignacio Serricchio.

En la producción de Telemundo Internacional dejará ver su lado humano como Frida Villarreal, una trabajadora social que lucha por los derechos humanos dentro de la cárcel.

“Soy como la lucecita en este mundo caótico y hago mancuerna con ‘El Recluso’ (Serricchio), con quien tengo una conexión importante y le ayudo a hacer diferentes cosas”.

Para la protagonista de películas como El Crimen del Padre Amaro y Arráncame la Vida, encarnar personajes interesantes y profundos es lo que más le importa a la hora de involucrarse en un proyecto.

Además, se da tiempo para su otra pasión: esculpir.

“Me gusta mucho la escultura, estoy organizando la producción de una escultura que hice en Los Ángeles y la quieren poner en un parque de Cancún, que era un basurero, entonces estoy en todo el proceso de hacer la escala para hacerla en bronce”, contó.