Prepara apelación defensa de John F.

McAllen, Tx.- Prepara apelación la defensa del exsacerdote John Feit, quien actualmente cumple cadena perpetua por el homicidio de Irene Garza, algo que ya se veía venir y que tiene buenas posibilidades a su favor, según el ex Fiscal de Distrito René Guerra, dada la manera en que se llevó a cabo el juicio.

John Feit ha estado en la Unidad Byrd en Huntsville desde mediados de diciembre después de ser declarado culpable del asesinato de Irene Garza.

Su abogado, René Flores, presentó varios documentos judiciales en preparación de una apelación, pero esto es algo que ya se veía venir, según el exfiscal Guerra.

En una entrevista a medios de comunicación en el condado Hidalgo, luego del veredicto en contra de Feit, el ex fiscal dijo:

"No me sorprendió". "Lo encontré culpable cuando el juez comenzó a admitir todo tipo de pruebas de oídas en el caso: testimonios y todo ese tipo de cosas"."Me sorprendió que el jurado tardara tanto", dijo acerca de la deliberación del jurado. "No sé si se mantendrá en una apelación, pero sólo Dios sabe lo que va a pasar".

Guerra, el fiscal de distrito con más años de experiencia en la historia del Condado Hidalgo, dijo que en el juicio se admitió evidencia que no se mantendrá en un tribunal de apelaciones.