Prepara ajustes

Pumas tiene que apretar en esta recta final del torneo para no salir de la zona de clasificación, y por lo pronto, su técnico, Miguel González "Míchel", ya prepara algunos ajustes para enfrentar al León, un equipo que tiene jugadores eficaces en su accionar ofensivo.

"Estamos seguros y convencidos de que podemos ganarle a León, sabemos que es un gran equipo. No por casualidad estuvo en la última Final y tiene una estructura muy difícil de superar. Pero, como siempre digo, eso es un reto para nosotros y mantenernos en la Liguilla es otro más importante", mencionó.

El estratega de los universitarios indicó que estarán listos para este domingo tanto Alan Mozo como Nicolás Freire, y el único que estará fuera será Juan Pablo Vigón, quien acumuló su quinta amarilla.

Sobre la situación de Veracruz, cuyos jugadores tienen varios meses sin cobrar, el español mostró toda su solidaridad con jugadores y cuerpo técnico del conjunto escualo y mencionó que estas situaciones deben parar porque no van de acuerdo con el nivel de una Liga como la mexicana.

"Toda mi solidaridad para los jugadores y cuerpo técnico del Club Veracruz, porque ellos hacen su trabajo, los resultados son otra cosa, esa situación pasó hace tiempo en mi país, se resolvió a través de la Liga que no permite que haya contratos que no están presentados ante ellos y a través de la Asociación, que nos permite que haya jugadores que se queden sin cobrar, no ayuda en nada que estas situaciones se vean en un campeonato como el mexicano", apuntó.