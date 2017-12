Preocupan incendios forestales en invierno

McAllen, Tx.- Las altas temperaturas y la baja humedad crean las condiciones precisas para provocar incendios forestales durante el verano. Sin embargo, los expertos advierten sobre una temporada de incendios forestales este invierno debido a las condiciones de sequía imperantes en algunas partes del estado.

Kari Hines, especialista del Servicio Servicio Forestal de A&M Texas dice que "Solo una chispa en un día seco puede provocar potencialmente un gran incendio".

Esta advertencia de incendios forestales durante el invierno se produce a raíz de los incendios forestales en California que arrasaron varios vecindarios a principios de este mes.

"Ya no hay una sola temporada de incendios, es temporada de incendios todo el año, solo depende de cuán seco esté y cuán ventoso sea".

Agregó que las grandes cantidad de lluvia en la primavera pasada en toda la frontera del estado dejó como resultado el crecimiento de pastos y arbustos. Hasta este pasado otoño las precipitaciones fueron bastante bajas, y todo parece que el invierno las lluvias serán nulas y las temperaturas altas a lo que Hines notó que persistirá la sequía en parte del estado.

De acuerdo con los datos del servicio forestal desde el 1 de enero hasta el 13 de diciembre, hubo 9 mil 291 incendios forestales en Texas, que dañaron más de 715 mil 088 acres. Un total de 49 viviendas fueron destruidas.

Hines citó la prevención y la mitigación como dos de las mejores maneras de evitar que los incendios forestales destruyan tierras y hogares en Texas.

"Si no tenemos mal funcionamiento de la maquinaria, cadenas arrastrándose por la carretera, si no tenemos convertidores catalíticos que no funcionan correctamente, entonces no tenemos esa chispas que puede ser potencialmente la causante de un incendio".

Mencionó que prestar atención al clima es muy útil.