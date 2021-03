Preocupan excesos de Ronaldinho

La vida de Ronaldinho ha sido un tornado en el último año, desde su arresto en Paraguay por viajar con pasaportes falsos, hasta la muerte de su madre, Dona Miguelina, en febrero del 2021.

Este último evento resultó tan traumático para el brasileño que su vida se ha convertido en un carnaval descontrolado de alcohol y excesos, asunto que preocupa a su círculo cercano.

"Cada día tiene fiesta. Comienza con vodka, whisky y ginebra en la mañana, y la fiesta sólo termina hasta el día siguiente. Aumentó el ritmo después de la muerte de su madre", confesó uno de sus amigos para el periódico brasileño Extra.

Pese al contagio de su madre, el ex astro brasileño no ha cambiado sus hábitos y es anfitrión de fiestas com numerosas personas en su residencia.

"Ronaldinho vive en una fortaleza con todo lo que necesita. Trata de ser un buen anfitrión, aunque algunos de sus ´amigos´ se aprovechan de él", sentenció amigo cercano del ex jugador del Barcelona, quien actualmente reside en Río de Janeiro.