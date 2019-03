Preocupan cirugías a 'Ken humano'

Cd. de México.

A cuatro días de su última operación, Alves compartió a DailyMail la preocupación de que su cuerpo no aguantará otra intervención estética.



"Espero que esta haya sido mi última cirugía, mi cuerpo no pueda soportarlo más", dijo al medio británico, "no puedo evitar el hecho de que tuve una infección que deformó mi barbilla".



El joven, de 35 años, reveló que su cara se hinchó y lo dejó incapaz de beber o comer después de una operación en el mentón.



Alves asistió al desfile de modas de Mercedes-Benz en Estambul, Turquía, en donde hizo su primera aparición pública desde que se realizó la cirugía correctiva.



"Ayer (el martes) fue mi primer día después de tener el OP (la operación) el sábado. Mi cara está muy hinchada todavía, estoy luchando por comer y beber. El líquido va a todas partes".



La estrella de CBB portó una camisa transparente con detalles de encaje de color azul zafiro.



Conocido por su estilo de vida jet set, Rodrigo Alves tomará un avión a Dubai para filmar el video musical de su nuevo sencillo "Plastic World".



Después, viajará a Israel para abrir Eurovisión con su nueva canción.



El gurú de la moda había revelado previamente que tres cirujanos lo habían rechazado por una cirugía correctiva de la barbilla después de que su implante explotara.



La operación número 62, haste enero de este año, tuvo lugar en Teherán, Irán, la cual no tuvo un buen resultado.