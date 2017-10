Preocupa elevado número de infracciones sin pagar

Laredo, Tx.- La jueza Rosie Cuéllar se presentó ante el cabildo para externar su preocupación por el elevado número de multas sin pagar, cantidad que se acumula cada mes sin que cuente con personal suficiente para cobrarlo.

La funcionaria indicó que hay 31 mil multas de tráfico pendientes por no tener seguro, no respetar luces de semáforos, no traer licencia, no usar el cinturón de seguridad o tener placas ya no vigentes.

El regidor Alberto Torres, Jr. presentó el tema en la junta de cabildo y solicitó el apoyo de sus colegas para decidir si es conveniente asignar oficiales cuya única función será la recuperación de las multas morosas.

La Jueza Municipal dijo que los oficiales del Departamento de Policía entregan en promedio unos 150 mil dólares en multas cada semana y esta cifra se acumula a las pendientes de pago porque no hay quien las cobre.

“Necesitamos elementos asignados para ir a buscar a los morosos y colectar las multas pendientes de pagar”, indicó.

Los regidores discutieron las opciones que hay para ayudar y en las siguientes semanas se tomará una decisión, ya sea para asignar al menos dos oficiales de Policía exclusivos para esta labor o bien contratar personal para tal función.

Los ediles indicaron que esto se decidirá hasta que se conforme el nuevo presupuesto del gobierno de Laredo, pero en definitiva sí viene ayuda para la Corte Municipal donde el objetivo será recuperar los 8.5 millones que se deben en multas.