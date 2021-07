Preocupado por Cuba

"He visto a algunos policías que se han sumado a las protestas y han dicho que no van a reprimir y me toco el corazón y pido que se den cuenta de que son paisanos, que son seres humanos. El repudio me es muy grande, no diré malas palabras por ese presidente o pseudo presidente y todo el gobierno de Cuba, que desprecio", dijo Francisco Céspedes.

Aunque aseguró que no planea convocar a un movimiento musical junto a otros colegas, reiteró su apoyo a sus compatriotas, aseguraron que seguirán informando sobre lo sucedido e hicieron un llamado a la opinión pública y otros gobiernos para que denuncien las injusticias suscitadas.