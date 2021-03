Preocupada CONMEBOL

El órgano rector del futbol en Sudamérica informó el viernes que la FIFA buscaba una solución al conflicto, luego que Pep Guardiola, el técnico del Manchester City se sumó a otros entrenadores de clubes europeos, quienes han advertido que no permitirán que sus jugadores viajen para disputar los partidos internacionales si es que deben quedar sujetos a una cuarentena a su regreso.

"No volarán, seguro", dijo Guardiola. "No tiene sentido, cuando los jugadores vayan a su selección nacional, regresen y no puedan jugar por 10 días".

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, emitió declaraciones similares esta semana.

Bajo los parámetros actuales por la pandemia, las personas que llegan en vuelos de países considerados de alto riesgo por el gobierno británico quedan sujetas a confinamientos de hasta 10 días en hoteles.

Todos los países sudamericanos figuran en esa denominada "lista roja" de alto riesgo.

La FIFA ha extendido la relajación de las reglas. Exime por lo tanto a los clubes de la obligación de ceder a los jugadores a las selecciones nacionales durante la pandemia.

Esa decisión surgió en momentos en que 135 selecciones nacionales se disponen a disputar partidos eliminatorios para el Mundial en marzo. Otras 48 selecciones jugarán encuentros de la eliminatoria para la Copa Africana de Naciones.

Los partidos programados involucran a más de 3 mil futbolistas, incluidos muchos que juegan en clubes europeos y que tendrían que realizar largos viajes para unirse a sus selecciones.

El viernes, Infantino pidió que los clubes permitan los viajes de los jugadores "si es que no se pone en riesgo su salud", en vista de que las federaciones nacionales dependen de los ingresos televisivos que generan los partidos de las eliminatorias.