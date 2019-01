Preocupación por ´gato de Comapa´

Camargo, Tam.- Un gato que fue atacado por un feroz can a espaldas de la estación de bomberos, perdió el movimiento en una de sus extremidades traseras, y aunque no le han amputado su pata, por el daño que sufrió ya no podrá utilizarla.

El minino que ya estaba familiarizado con las instalaciones de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, un día llegó literalmente a rastras, a causa de la atroz agresión, que incluso le dejó un hueso expuesto de su pata izquierda.

Y aunque difícilmente puede desplazarse de manera normal, el llamado "gato de la Comapa", ha encontrado cobijo, alimento y cariño entre el personal de la dependencia, quienes le dieron la bienvenida desde su amarga experiencia.

Mientras los trabajadores de la dependencia llevan a cabo sus labores, el discapacitado felino, como puede llega hasta donde se encuentran sus protectores y amigos, en donde descansa y de paso espera que en la hora de comida sus benefactores le lancen parte del "lonche".

Por comentarios, se cree que el gato difícilmente podría volver a caminar de manera normal, así como saltar, trepar y cazar por su cuenta, por lo que sería un acto muy humano que algún veterinario de la localidad o la región, se interesaran por ayudar a este pequeño felino, quien por ahora está imposibilitado para tener una vida normal para su especie y que solo vive, gracias a la ayuda que le dan los trabajadores de la Comapa.