Preocupación por COVID-19

Tiene uno qué cubrirse la boca para no contaminar las demás personas, más a niños y ancianitos que son los que tienen menos bajas las defensas.¨ María Luisa Rodríguez Cruz, trabajadora y ama de casa

Cd. Victoria, Tam.

Tras ser confirmados ya cuatro casos de COVID-19 o coronavirus, se han realizado compras de pánico de mascarillas o cubrebocas y de gel antibacterial, los cuales ya se encuentran prácticamente agotados en farmacias y tiendas de autoservicios de la capital, lo que demuestra preocupación de victorenses por la posible llegada a esta entidad, como ya ocurrió en Coahuila, aparte de la Ciudad de México y Sinaloa.

"Ya se han acabado los cubrebocas, el otro el gel antibacterial también... yo le dije a mi señora ´pues con obra de Dios ojalá no llegue a meterse aquí, pero estamos previniendo aquello y esperamos que este mal nada más sea por allá, lejos", dijo el señor Gabriel García. "Más bien precaución porque ojalá que no se expanda esto en general, y en espera o estando al tanto de las noticias de lo que pasen en la televisión para en base a esto ir tomando providencias".

A su vez el señor Elías Soto Martínez dijo que en su familia se toman precauciones cada año desde la aparición de la Influenza A H1N1 en el 2009 por lo cual cuentan con cubrebocas y gel antibacterial desde hace semanas.

"Preocupados sí estamos y prevenir lo que nos han estado diciendo en radio y televisión, que prevenir es lo mejor, lavarse las manos, no saludar, lo que ya nos están diciendo y hay que tener mucho cuidado con esa enfermedad", dijo.

Indicó que en su caso se extreman todas las precauciones para proteger a su nieto. "Desde que nos pasó aquella influenza hace unos cuantos años agarramos la prevención del gel y el cubrebocas es de siempre".

La señora María Luisa Rodríguez Cruz dijo que en su caso acude al doctor cada que sufre de algún resfriado común, por lo que confía que el nuevo virus no se propague en demasía; "sí hemos buscado también para taparnos la boca, porque ahorita con este tiempo del aire, del frío, tiene uno qué cubrirse la boca para no contaminar las demás personas, más a los niños y los ancianitos que son los que tienen menos bajas las defensas".

Para la señorita Norma Cruz indicó que la mejor manera de protección es siguiendo las medidas de recomendación de las autoridades como son lavarse las manos constantemente y cubrirse la nariz y boca en caso de toser y estornudar, "yo prefiero no pensar en eso, sí es preocupante, depende de cómo lo quiere ver uno; sí es preocupante pero pues son cosas que a lo mejor tienen que pasar", en su hogar dice contar con gel antibacterial de manera regular no así de cubrebocas, los cuales solo los utiliza en su trabajo.

Preocupados sí estamos y prevenir lo que nos han estado diciendo en radio y televisión, que prevenir es lo mejor, lavarse las manos, no saludar.¨ Elías Soto Martínez, padre de familia

LO VEN LEJANO

Escepticismo de algunos

Para el señor Ezequiel Campos la posibilidad de que el COVID-19 llegue a esta localidad aún está lejos, por lo que la amenaza no parece tan preocupante.

"Ahorita todavía no, nada más son dichos, ya cuando haya muertos aquí pero ahorita nada más es de que ´ahí viene y que ahí´, pero a lo mejor algún día llega pero ahorita todavía no hay, ya cuando haya se murieron dos, se murieron cuatro, entonces sí pero ahorita todavía no", y agregó que según las noticias los cubrebocas no son tan efectivos para protegerse del contagio.