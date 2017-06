Preocupa "Chicharito" a portero alemán

Marc-André Ter Stegen, portero de Alemania, está convencido que Javier 'Chicharito' Hernández es incómodo para cualquier defensa, incluida la Mannschaft de cara a la Semifinal de la Copa Confederaciones.



"He jugado contra él, contra el Bayer Leverkusen, y conozco algunas cosas suyas. Es un jugador incómodo para cualquier defensa. Tiene un gran olfato de gol y debemos prestarle atención, pero tienen muchos otros jugadores que son interesantes.



"Si mantenemos la concentración y el convencimiento en el campo, estoy seguro de que podemos tener una buena posibilidad contra México", dijo el portero del Barcelona.



Hernández ya le anotó a Ter Stegen en un duelo de la Champions League de hace un par de campañas.



En tanto, el defensor Shkodran Mustafi señaló que la principal virtud de México es que carece de jugadores súper estrellas y su fortaleza radica en que juegan en equipo.



"México es un equipo que no tiene tantas súper estrellas, es un equipo que juega bien como conjunto y tienen muchos jugadores con mucha experiencia", dijo.



Manifestó que esperan un duelo de alta exigencia en las Semifinales de la Copa Confederaciones Rusia 2017, a jugarse el jueves, no sólo por el nivel futbolístico del Tri, sino por la unión que existe entre todo el plantel.



"Van a ser agresivos porque no tienen súper estrellas, van a jugar uno por el otro y creo eso es lo que los hace muy fuertes", manifestó.



Mustafi, quien fue parte del equipo teutón que logró el título en la Copa del Mundo Brasil 2014, dejó en claro que analizará a cada elemento del equipo que representa a la Concacaf para saber cómo contrarrestarlos.



"Cada jugador tiene sus cualidades y tienes que analizar las fortalezas de cada uno para saber cómo defender y eso haré los siguientes días, analizarlos, ver a México, saber cómo juegan", sentenció.



Alemania cerrará este miércoles su preparación de cara al duelo del jueves Semifinales, que se celebrará en el Estadio Fisht.