Preocupa vialidad en las carreteras

Valle Hermoso, Tam.- Autoridades de la Policía Vial Municipal, temen que el mayor transito de unidades pesadas en las carreteras y caminos de esta región, pueda provocar accidentes viales en donde habitantes resulten lesionados.

Pasó hace cinco días en los limites de esta localidad, que una familia se impactó contra un tractor que circulaba en la carretera, por lo que la preocupación sigue latente.

"Hay muchos choferes de maquinaria agrícola que no tienen la precaución al transitar por las carreteras, ellos no la llevan de perder en caso de un fuerte impacto", dijo ayer un elemento de la Policía Vial que prefirió que su nombre no se publicara.

El uniformado, pidió a todos los trabajadores del campo, así como a los conductores de los camiones de carga, que tengan una mayor precaución y verifiquen bien sus unidades antes de subir a las carreteras, pues cualquier mínimo detalles puede costar la vida a familias completas.

En los próximos días, continuara el movimiento de maquinaria agrícola que se dedica a levantar las cosechas o trabajar las tierras para el próximo periodo, por lo que se recomendó, extremar precauciones.