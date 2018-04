Preocupa trata en campos agrícolas

Ciudad de México

Ante la vulnerabilidad que presentan los jornaleros para ser víctimas de trata de personas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió implementar a nivel feral y estatal mecanismos para la prevención y detección de este delito en los campos agrícolas.

Al presentar el "Estudio sobre la intervención de las Autoridades del Trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas", Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH destacó que de las 33 autoridades laborales consultadas en todo el país, 21 señalan haber realizado acciones para detectar o prevenir posibles caso de trata de personas en los centros de trabajo, esto no puede considerarse como una acción "contundente" para combatir este delito.

"La efectividad de tales depende de una serie de factores tales como la elaboración, aplicación y evaluación de protocolos de inspección enfocados en la detección y canalización de posibles casos, la capacitación de estos inspectores y su constante especialización, la programación anual de inspecciones a los centros de trabajo y la denuncia de casos", dijo.

A las autoridades consultadas se les preguntó si tienen información sobre la detección de estos casos en los campos agrícolas, 7 de ellas contestaron que no realizan acciones, 16 sí las hacen y 10 no brindaron información. Puebla, Michoacán, Estado de México, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas fueron consideradas omisas por no brindar información, en estas entidades se concentra el 32.1% de las personas ocupadas como trabajadores.

Asimismo, se les consultó a las autoridades de trabajo sobre las acciones de protección a niños y adolescentes en predios agrícolas; aunque 21 autoridades del trabajo reportaron acciones, destaca que los 12 restantes no informan o no llevan actividad alguna al respecto.

Al preguntarles sobre las acciones para prevenir el empleo de personas menores de edad en campos agrícolas, 4 autoridades del trabajo (Aguascalientes, Campeche, Michoacán y Morelos) reportan no realizar acciones, y el Distrito Federal (Ciudad de México), Querétaro, San Luis Potosí y Tabasco no brindaron información.

Frente a esta situación la CNDH pidió impulsar desde la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo el diseño e implementación de metas, así como de indicadores de cumplimiento para la prevención y detección de posibles casos de trata de personas, con especial énfasis en los centros de trabajo agrícola. También recomendó una presencia más activa de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como de las Autoridades del Trabajo estatales en las Comisiones intersecretariales en materia de trata de personas.

La capacitación de los inspectores de trabajo en temas de trata de personas, y la dotación de herramientas para realizar sus funciones fue otra de las solicitudes que realizó el organismo.

"Si bien los Estados no son en sí mismos responsables de las violaciones a derechos humanos cometidas por agentes privados, pueden estar incumpliendo sus obligaciones internacionales en la materia cuando se les puedan atribuir esas violaciones o cuando no adopten las medidas adecuadas para prevenir, detectar y sancionar estos abusos", indicó.