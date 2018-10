Preocupa a Ferretti situación de Tigres

Monterrey, N.L.

El técnico de los Tigres, Ricardo Ferretti, dijo estar preocupado por el presente de sus felinos.

"De que me preocupo, me preocupo; no puedo tapar el Sol con un dedo, son situaciones que nadie está a gusto, empezando por los propios jugadores.

"Antes, la crítica era que nada más metíamos un gol y ganábamos, y ahora metemos tres o cuatro y no ganamos", dijo el DT.

Ferretti agregó que seguirá con su fórmula de trabajo, además de la conciencia que hay en sus jugadores de cara al cierre del torneo, donde los Tigres necesitan 7 puntos de 9 posibles para no depender de nadie al momento de entrar a la Liguilla.