Preocupa el comportamiento de la economía

Ciudad de México.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) reconoció que aun cuando México no está en recesión, pues no hay una caída generalizada de todos los sectores productivos, "la economía se encuentra estancada y no muestra señales de una recuperación significativa".

En su análisis semanal, el CEESP explicó que hay preocupación dado que para la economía persisten los riesgos internos, como la "delicada" situación de Petróleos Mexicanos (Pemex), y externos, como la epidemia del coronavirus y el impacto que puede tener en la economía global y por ende en la mexicana.

Relató que, en el caso de Pemex, a pesar de haber recibido 97.1 mil millones de pesos para fortalecer su situación financiera y mejorar su rentabilidad, el estado de resultados consolidado de la empresa para 2019 reportó una pérdida de 658.1 mil millones de pesos, equivalente a 34.9 mil millones de dólares.

Destaca la delicada situación de la empresa más importante del gobierno, donde además hubo un subejercicio del gasto público y falta de inversión en exploración y producción.