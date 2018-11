Preocupa el Azteca, no mucho

El estado del césped del Azteca no es un asunto menor, pero tampoco es algo que preocupe demasiado a los jugadores de Cruz Azul. "Sí y no, porque no es algo que nos compete a nosotros, podemos entrenar aquí de una forma, vamos al Azteca y cuando jugamos de visita es otro pasto. "Creo que el futbolista tiene la capacidad de adaptarse a las circunstancias, y si en algún momento el campo llega a influir en alguna lesión o en el cuidado de cada uno, creo que sí debería tratarse el tema", dijo el defensor Igor Lichnovsky.