Preocupa que CR7 deje al Real Madrid

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha comentado este jueves que "le preocupa" una eventual marcha de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, pero que LaLiga "podrá superarlo".



"Me preocupa que Cristiano se vaya del Real Madrid, porque es un estandarte de LaLiga y me gustaría que estuviera en ella", ha manifestado el presidente tras la renovación del acuerdo entre LaLiga y Samsung.



"Pero podremos superarlo porque LaLiga está por encima de clubes y jugadores".



Tebas también ha comentado que tanto la marcha de Zinedine Zidane como la posible ausencia de Ronaldo "son pérdidas importantes para el Real Madrid", pero ha recalcado que, a medio plazo, "no repercutirán en LaLiga", que se sitúa en el segundo puesto en cuanto a ingresos, sólo superada por la Premier League.