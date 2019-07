Preocupa corrupción, no recorte de personal

Más que el recorte de personal en la dependencias federales, el tema preocupante es la corrupción que viene siendo algo así como el sargazo a la playas mexicanas, que impide que se vea lo bueno de las instituciones.

´´Lo que si preocupa es la corrupción que si provoca que se afecte a las empresas, incluso que desaparezcan´´, expresó Roberto Salinas Ferrer, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Tamaulipas.

Apuntó que el recorte de personal en las dependencias federales, ahorita no se ha visto afectada el área de la construcción o que este año para el gobierno federal ha sido un proceso de aprendizaje con concretamente en el primer semestre

Dijo que no se ha visto el dinamismo en cuanto a los contratos de obra pública, porque no se ha visto reflejado, debido a que casi no ha habido obra publica del gobierno federal.

Solamente reconoció que se registra un avance del 20 por ciento del presupuesto federal en obra pública.

Indicó que es bueno el adelgazamiento de la administración pública, pero con la condición de que no queden desatendidas áreas prioritarias.

En síntesis que se adelgace el gobierno federal, pero que sean eficientes.

"Pensamos en el espíritu de tener un gobierno esbelto, siempre y cuando haya eficiencia", puntualizó.

SÍ AFECTAN

El recorte de personal en las dependencia federales sí afecta a la iniciativa privada y a la economía en general, afirmó por su parte Mario Guerra González, Presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA)

Destacó el dirigente empresarial que este recorte afecta de diversas maneras a la economía, la primera es que si hay una cantidad de gente que se queda desocupada, son familias que ya no van a tener ingreso.

Dijo que dentro de otras formas con la reducción de personal, hay menos gasto, menos circulante, menos dinero que no entra a la economía.

Y si a esos procedimientos se le agrega que el gobierno federal apenas está en un proceso de aprendiendo a gobernar, a cómo ejercer los recursos, entonces habrá una disminución de la economía con respecto a los años anteriores..

"Nosotros estamos muy metidos en la comercialización de los automóviles, conocemos de cerca los procesos como por ejemplo en la frontera se vive un retroceso, con la devolución para el Impuesto al Valor Agregado que está muy lento, porque se fue gran cantidad de gente que sabía estos procedimientos, esto provoca un procedimiento muy lento y tedioso´´, señaló.