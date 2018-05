Preocupa Consuelo Duval a sus seguidores usando tanque de oxígeno

CIUDAD DE MÉXICO.

Consuelo Duval preocupó a sus seguidores tras publicar una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece con un tanque de oxígeno.

La actriz explicó que se encuentra en Bolivia y que por indicación médica debe hacer uso del oxígeno para evitar los mareos provocados por la altura.

"No se me espanten...la altura al La Paz Bolivia no ayuda cuando bailas cantas y actúas y para evitar el mareo te oxigenan", escribió.