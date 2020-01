Preocupa ausencia internacional de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.

Lo dicho por el mandatario en su discurso inaugural de la Reunión Anual de Embajadores y Cónsules de este año dejó entrever una renovación de su promesa de no viajar al extranjero, pues afirmó sentirse bien representado por el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. "Decirles también que ha sido para mí de gran apoyo el contar con el trabajo, la conducción en la política exterior de Marcelo Ebrard. Me ha ayudado mucho. Ya ven que no me gusta viajar mucho, no necesito hacerlo, tengo una muy buena representación", dijo al recibir al cuerpo diplomático en Palacio Nacional el pasado martes 7 de enero. "Marcelo me representa muy bien en todos los foros y lo va a seguir haciendo", insistió. De acuerdo con diplomáticos consultados por REFORMA, esto afecta porque resta a México presencia en el mundo en un contexto con mucha actividad internacional. Asimismo, aunque reconocieron el poder y el respaldo del Canciller Ebrard, aseguraron que no es lo mismo ante los ojos de los demás países un Ministro de Relaciones Exteriores que un Jefe de Estado. Al finalizar la reunión anual, en la que los diplomáticos se concentran en la Ciudad de México para recibir las directrices en materia de política exterior desde el Gobierno, algunos embajadores y cónsules también señalaron la poca presencia que tiene el Servicio Exterior Mexicano (SEM) en la sede de Cancillería.

En esta Administración, de los seis puestos más importante de la dependencia, sólo uno, el de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, es ocupado por un miembro del SEM, el Embajador Julián Ventura. La Subsecretaría para América del Norte, la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, la Unidad de Administración y Finanzas, y el cargo de Jefe de Oficina del Canciller, son ocupados por personas ajenas al SEM. En cambio, puntualizaron los diplomáticos, en administraciones pasadas, más integrantes del SEM ocupaban dichos espacios.

Por ejemplo, en la Administración de Luis Videgaray, los Subsecretarios para América Latina y el Caribe, de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, y de Relaciones Exteriores eran miembros del SEM. Con Claudia Ruiz Massieu al frente de la SRE, los mismos espacios eran ocupados por diplomáticos de carrera, más el Jefe de Oficina de la Canciller. Con José Antonio Meade, al menos dos de los seis puestos eran ocupados por gente del SEM y con Patricia Espinosa, todos excepto el Oficial Mayor, eran integrantes del Servicio.