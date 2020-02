Preocupa amenaza de alumno en escuela

CIUDAD DE MÉXICO.

El incidente ocurrió en el Instituto Miguel Ángel a finales de la semana pasada, cuando la amenaza fue difundida a través de un chat, por lo que los padres de los alumnos han considerado no enviar a sus hijos a la escuela la próxima semana. El alumno habría adelantado que cometería el acto el próximo martes contra 10 estudiantes que identificó a través de una lista.

Aunque el instituto educativo emitió un comunicado en el que reconoció la amenaza, sin embargo, los padres consideraron que la reacción del colegio no ha sido suficiente. "Durante el transcurso del miércoles 29 nos informaron que un alumno realizó un comentario que nos puso en alerta para activar el protocolo de seguridad correspondiente (...) Una de las acciones inmediatas será la revisión de mochilas a alumnos de secundaria y preparatoria", indica el comunicado, al que Grupo REFORMA tuvo acceso. De acuerdo con éste, las acciones a tomar por parte del colegio consisten en investigar los hechos con los menores involucrados y comunicar el incidente a la Secretaría de Educación Pública (SEP). En redes sociales, un usuario informó del hecho y buscó respuesta de las autoridades locales. "Eso no basta, no nada más es revisar la mochila, igual y el niño ya tiene algo en el colegio. No nos podemos arriesgar a saber si es una broma, si lo dijo nada más por amenazar o si de verdad lo va a hacer", señaló a este diario una madre de familia, quien pidió anonimato.

