Preocupa al gobernador venta privada de armas. Descarta imponer medidas contra ellas

Autoridades creen que el atacante publicó un manifiesto racista en línea poco antes de llevar a cabo el ataque, el 3 de agosto.

El gobernador republicano reconoció que aunque los oficiales policíacos habían pensado que habían dado grandes pasos para solucionar los desafíos relacionados con la violencia con las armas después del tiroteo ocurrido en el 2018 en una preparatoria local que dejó 10 personas muertas, “obviamente… existen problemas únicos acerca de lo que sucedió en El Paso que necesitan ser solucionados además del tipo de violencia que vimos tras lo ocurrido en Santa Fe”, dijo.

Abbott comentó que la serie de mesas redondas que se llevarán a cabo podrían incluir el tratar “de mantener las armas fuera de las manos de individuos trastornados y al mismo tiempo asegurarnos de poder hacerlo de una manera que salvaguarde los derechos que confiere la Segunda Enmienda”.

Aunque no ha propuesto ninguna medida nueva e importante acerca del control de las armas. A la reunión de este jueves también asistieron varios demócratas de El Paso que han presionado para que haya restricciones más estrictas respecto a las armas en Texas.

Autoridades han revelado que Patrick Crusius, el hombre acusado de homicidio capital por el tiroteo que perpetró este mes en un Walmart de El Paso, confesó que durante el ataque se enfocó en los mexicanos.

También creen que el atacante de 21 años, arremetió contra inmigrantes y el influjo de hispanos en Estados Unidos, en un documento inconexo que apareció en el tablero de mensajes del sitio 8chan.

No se sabe qué ofrecerán las plataformas tecnológicas que fueron invitadas ni qué dijeron después de la tragedia. Ninguna de las empresas se refirió a las preguntas que les hicieron acerca de su papel después que Abbott anunció a principios de esta semana que vendrían a Austin a hablar sobre el tiroteo y cómo prevenir futuros ataques.

Michael Pachter, un analista de investigación de Wedbush Securities, comentó que la mesa redonda que se llevó a cabo en Texas fue la primera vez que él ha escuchado que un Estado esté intentando regular la actividad en Internet.

“Creo que el problema que tienen todas las empresas de tecnología es que desean respetar el derecho a la libertad de expresión que tienen sus usuarios y aún existe ese límite”, dijo Pachter.

Abbott comentó anteriormente que la reunión se enfocaría en las maneras de combatir “las ideologías de odio”, terrorismo doméstico y amenazas a la ciberseguridad, mientras que los apasionados activistas que están a favor de las armas y los que están a favor del control de las mismas hicieran contrastantes llamados a la acción.

El capítulo en Texas de la organización Dueños de Armas de Estados Unidos, realizaron un pequeño mitin afuera del Capitolio antes de la reunión de Abbott para protestar sobre la posibilidad de que se promulguen las leyes “de alerta” que podrían permitir que sean removidas las armas de personas que se consideran como un peligro para sí mismas y para otros.

El grupo también habló en contra de cualquier “monitoreo en las redes sociales” que pudiera resultar de esa reunión.

Stephen Willeford, quien disparó contra el hombre armado que atacó una iglesia en Sutherland Springs, Texas en el 2017, comentó que los dueños de armas no desean más restricciones y que las leyes “de alerta” impiden el debido proceso.

El Centro Legal Giffords para Prevenir la Violencia con las Armas dio a conocer un nuevo reporte sobre las leyes de las armas de fuego y la violencia que generan en Texas, y está organizando su propio mitin en El Paso.

Ari Freilich, abogado de la organización, comentó que entre las propuestas del reporte está desarmar a los ofensores de delitos de odio y a otras personas que han sido condenadas por delitos violentos.

De acuerdo al reporte, y según las leyes de Texas, los que han sido condenados por ataques violentos y crímenes de odio relacionados con “amenazas terroristas”, generalmente han podido comprar legalmente y retener sus armas inmediatamente después de su condena.

“Ya hemos visto eso antes, así que, queremos asegurarnos que esas personas que están teniendo esas reuniones sepan que llegó el momento de tener una plática realmente seria que responda a las maneras en las que los texanos están siendo afectados cada día por las armas”, dijo Freilich.

Antes de que Abbott pudiera convocar una reunión a puerta cerrada el jueves en el Capitolio con los legisladores y las fuerzas del orden público en respuesta al tiroteo en El Paso, los defensores de los derechos de armas se reunieron afuera. Varios manifestantes portaban abiertamente rifles de asalto y exigieron que Texas no infringiera su libertad.

"NO, NO y NO", escribió Alice Tripp, directora legislativa y cabildera del grupo afiliado a la NRA, una figura poderosa en torno a la política de Texas durante las últimas dos décadas. "Este país, este estado, tiene montañas de leyes de armas existentes que se ignoran o se procesan".

Tripp dijo que fueron los legisladores demócratas de El Paso en la reunión quienes presionaron por más leyes sobre armas. Pero fue Abbott quien cuestionó públicamente la venta privada de armas y citó un "peligro" en quién podría estar comprando y vendiendo en ese mercado de armas.

"En este momento no hay nada en la ley que impida que un extraño venda un arma a un terrorista", dijo Abbott, "y obviamente ese es un peligro que debe ser considerado".

El senador estatal José Rodríguez, un demócrata de El Paso, dijo que el gobernador estaba presionando para obtener ideas sobre las leyes de armas.

Abbott estaba "realmente presionando a las personas a explorar dónde están las brechas en la ley existente, y en segundo lugar, dónde necesitamos algunas leyes adicionales que sean posibles soluciones a algunos de estos problemas", dijo Rodríguez.

La oficina de Abbott no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios el viernes. Los activistas por los derechos de las armas observan de cerca lo que hace a continuación.

El gobernador tiene otra reunión programada en El Paso la próxima semana. La Legislatura no se reúne hasta 2021, después de las elecciones de 2020, y Abbott no ha mostrado señales de llamar a los legisladores a una sesión especial.

Abbott celebró reuniones similares en 2018 después de tiroteos masivos en una iglesia en Sutherland Springs, una escuela secundaria cerca de Houston. Más tarde lanzó un informe de 43 páginas que pedía a los legisladores que al menos consideren las llamadas leyes de "bandera roja" y restricciones más estrictas para el almacenamiento de armas en el hogar.

Abbott firmó una serie de nuevas leyes que amplían los derechos de armas impulsadas por la mayoría republicana de la Legislatura.

Entre ellos se incluyeron restricciones sobre dónde se pueden llevar armas de fuego, desde escuelas hasta iglesias, apartamentos y hogares de acogida, y se impidió que las ciudades pasaran sus propios límites de venta de armas y municiones. Los legisladores también aprobaron poner más personal armado en las escuelas.

La manifestación del jueves por los derechos de las armas fuera del Capitolio incluyó a miembros de Open Carry Texas y Gun Owners of America. Ambos grupos se quejaron de que quedaron fuera de la reunión de Abbott.

"Hay mucha preocupación entre los grupos de base porque nuestros políticos republicanos están perdiendo su lealtad a la defensa de los derechos constitucionales", dijo el fundador de Open Carry Texas, C.J. Grisham. "Este es el hábito de Greg Abbott. La gente hace saber que no nos gusta esto y él retrocede. Nos hace preguntarnos dónde se encuentra realmente y dónde estaría sin bases".

También en la manifestación estaba Stephen Willeford, quien fue aclamado como un héroe por disparar y herir al pistolero que mató a más de dos docenas de personas en la iglesia de Sutherland Springs en 2017.

De pie en la puerta de los terrenos del Capitolio, Willeford levantó el rifle AR-15 que usó ese día, que todavía tiene etiquetas de evidencia policiales y no ha sido disparado desde entonces.

"Usé este rifle para defender a mi comunidad", dijo Willeford. "Sin mi Segunda Enmienda, no hubiera tenido este rifle. El tirador habría tenido el suyo".