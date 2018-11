Preocupa a Leonardo Cuéllar falta de gol de sus Águilas

Ciudad de México.- La Liguilla está a la vuelta de la esquina, pero algo inquieta a Leonardo Cuéllar. Luego del duelo entre América Femenil y Lobos BUAP, el DT de las Águilas expresó su preocupación por la falta de contundencia que muestran sus dirigidas, a días de que arranque la Fiesta Grande.

"Me ocupa mucho. No saben cuánto practicamos la definición durante la semana y el equipo sigue sin estar acertado. Eso te va a estresando. Hoy (ayer) tuvimos tres o cuatro oportunidades para matar el partido y no lo hacemos, se va alargando, y ahí aparece el acierto del rival", comentó Cuéllar.