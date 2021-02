Preocupa a EU cambio migratorio en México

México ya no está aceptando a las familias centroamericanas expulsadas de Estados Unidos en la frontera, lo que está generando preocupación entre las autoridades migratorias estadounidenses, reveló este miércoles el diario estadounidense The Washington Post.

En el marco de la emergencia por la pandemia de coronavirus, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron el 20 marzo de 2020 una orden que permitía expulsar de forma expedita a migrantes a México en aras de evitar contagios en los centros de detención migratorios. La medida ha permitido expulsar a más de 390 mil migrantes al lado mexicano de la frontera.

Pero de acuerdo con el Post, que cita a cinco funcionarios estadounidenses, México ya no está aceptando a las familias expulsadas, lo que ha llevado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a liberar a más padres migrantes y sus hijos en territorio estadounidense, y generado temores de que ello desate nuevas olas de migración no autorizada. En su artículo titulado México ha dejado de aceptar a las familias de centroamericanos expulsados por EU en la frontera, el Post señala que la vocera de la CBP, Stephanie Malin, reconoció un incremento de familias liberadas tras cruzar la frontera, pues los centros de detención migratorios están a toda su capacidad, debido a los lineamientos adoptados para evitar contagios. La decisión mexicana de no aceptar a las familias centroamericanas expulsadas no se ha dado a conocer en público.

"México sólo está aceptando adultos solteros, no familias o niños", dijo un funcionario de EU. El Post explicó que la Cancillería en México no respondió a las solicitudes de comentarios.

En noviembre entró en vigor en México una reforma a la Ley de Migración que impide detener a menores migrantes en centros migratorios, ya sea que estén acompañados o no. En el caso de las ciudades fronterizas, son enviados a refugios y las autoridades migratorias mexicanas informaron a sus pares en EU que, en esas ciudades, las familias migrantes que lleguen a EU no podrán ser devueltas a México.