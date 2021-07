Preocupa a comercios nuevos lineamientos en Salud

Cd. Victoria, Tam.- El sector comercio se dijo ´preocupado´ porque la Secretaría de Salud estatal decida retroceder en los nuevos lineamientos para la reapertura gradual de actividades económicas no esenciales ya que, si bien en los últimos cuatro meses se han venido flexibilizando las medidas, el último mes registró un incremento importante de contagios COVID-19 en toda la entidad.

"No tenemos una notificación formal de ningún cambio, hemos estado platicando con ellos constantemente, sabemos de la situación, tenemos claro el aumento en los casos en varias de las ciudades más importantes del estado", Eduardo Salman Orozco, presidente de la CANACO local, señaló que hasta este lunes no han habido reuniones con el Comité Estatal de Seguridad en Salud para determinar dichos lineamientos, "no tenemos información de qué cambios se pudieran dar en el decreto, creo que pueden venir algunas restricciones, pero todavía no hay nada formal".