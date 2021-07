Preocupa a Cardozo cociente de Chivas

Confiado en que de los 18 puntos que quedan en disputa, al menos 12 deberán obtener para calificar , José Saturnino Cardozo, técnico del Guadalajara, reconoció tener muy presente el bajo cociente del equipo para el próximo año, en la tabla por el no descenso .

"Lo bueno es que el campeonato no termina hoy, entonces lo que buscamos es hacer 12 ó 13 puntos más y con eso nos destaparía mucho más arriba, pero siempre hay preocupación, como no", aclaró el estratega rojiblanco.

"Sería muy irresponsable de mi parte decir que no me preocupa el cociente o que ni lo volteo a ver, eso es lógico, este es un club grande y a ningún aficionado le va a gustar que ahí esté su equipo, menos a nosotros, entonces claro que lo vemos, tenemos reuniones permanentes con la directiva y vivimos acá, no dejamos pasar nada".

Si el Apertura 2019 iniciará este fin de semana, el Rebaño arrancaría con solo 68 puntos sumados, cuatro arriba de los últimos lugares Atlas y Querétaro que tienen 64, además del equipo que ascienda y del Veracruz, que en caso de que pague la multa a la Federación, estos últimos iniciarían con cociente en cero.