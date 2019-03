Prenden paro en UAM con bailes y fogatas ; afecta a 58 mil alumnos

CIUDAD DE MÉXICO.

Mientras 58 mil alumnos ya perdieron más de la mitad del trimestre por la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que este lunes cumple 53 días cerrada, integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) aprovechan las instalaciones vacías de esta casa de estudios para realizar actividades culturales y recreativas, desde obras de teatro, bailes y hasta campingpara sus hijos.

Este sábado, por ejemplo, se realizó la "Campihuelga" en la Rectoría General. A partir de una convocatoria en Facebook, del Grupo Interno Coordinador de la UAM-I, se invitó a los trabajadores a ir con su familia y una casa de campaña, pues habría "fogata, cuentos, snacks, música y muchas otras cosas".

El 16 de marzo se citó a un "gran baile" en la UAM Iztapalapa. "¡La huelga va!, ¡Ya se divirtieron los niños, ahora nos toca a los papás!", se lee en la invitación del GIC UAMI, en Facebook.

Ocho días antes, el 9 de marzo, en la UAM Iztapalapa tuvo lugar un campamento infantil en el que participaron alrededor de 90 niños de entre dos y 14 años, así como sus tutores en huelga, según lo difundió el mismo perfil de esa red social.

En uno de los videos compartidos por GIC UAMI se observa gritar a los niños "Huelga, huelga, huelga!".

"Pareciera que esto es como una fiesta para ellos, puesto que están haciendo hasta camping para sus hijos. Entonces digo, ¿es una huelga o qué está pasando ahí?", reclamó María, estudiante de maestría, cuyo destino académico está en vilo, pues la beca que le da el Conacyt acaba en cinco meses y el cierre de la UAM retrasa todos sus proyectos.

Jorge Dorantes, secretario general del SITUAM, no sólo confirmó los hechos, sino que justificó que se trata de actividades culturales y recreativas que se dan en el marco de la huelga y se aprueban en las asambleas seccionales.

"Son, más que nada, actividades de vínculo con la familia, por qué no plantear tener un lazo de acercamiento de comunidad, pues no estamos percibiendo salario y no podemos tener una salida recreativa a un parque, a alguna actividad que requiera un gasto, pues ahí se hace una actividad familiar", argumentó tras mencionar que el sábado en Cuajimalpa se realizó una obra de teatro.

En entrevista, aclaró que los bailes se realizan afuera de las instalaciones y que el campamento en Iztapalapa se efectuó en entradas principales y en parte del estacionamiento, cosa que negó María, la estudiante de posgrado.

"Yo reconozco perfectamente las instalaciones y los niños están ahí sobre el pasto, dentro de la escuela, mientras a nosotros no nos dejan entrar".

Tanto la rectoría como el sindicato independiente de la uam no han podido ponerse de acuerdo:

-1 de febrero: Estalla la huelga

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo de aumento salarial, los integrantes del SITUAM estallaron el movimiento de huelga en todos los planteles universitarios.

-9 de febrero: Acercamiento

Los líderes sindicales acusaron seis violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo; una semana después se reunieron con autoridades de la UAM.

-25 de marzo: Reunión # 13

Hoy se tiene programada la treceava reunión conciliatoria entre autoridades de la UAM y representantes sindicales en la Profedet de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.