Prenden fuego en hotel de Roberto Palazuelos

El empresario denunció en redes sociales el hecho que ocurrió en la lujosa propiedad en Tulum.

En un video que circula en redes sociales se observa cómo un hombre con barba utiliza un encendedor para incendiar parte del lugar, mientras una mujer vigila que nadie lo sorprenda.

Instantes después, se ve a otro hombre en colaboración con ellos. Finalmente, el personal del hotel detectó el fuego y lo contuvo, sin que hubiese daños materiales ni personas heridas.

"El barbón ese, el dÌa que me lo encuentre, vas a ver la madriza que le voy a dar personalmente. Así que si me está escuchando que sepa que se acaba de echar un alacrán a la espalda, porque además no se vale que ponga en riesgo la seguridad de niños de esa manera, estaban los hijos de mi socio ahí adentro: una niñita de 7 y un niñito de 5", dijo Palazuelos en entrevista para un programa de televisión.

El actor explicó que ya existe una carpeta de investigación y que encontrará a la persona responsable.

"A mí no se me va a olvidar la cara de ese hombre nunca, se va a tener que ir de Quintana Roo y no volver a parar aquí, porque el día que se pare aquí yo lo atoro", expresó.

A través de redes sociales, el llamado "Diamante Negro" pidió ayuda a los usuarios para dar con el paradero del hombre.